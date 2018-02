Scheidt e Prada reassumem liderança no Sul-Americano Com um quarto e um segundo lugares nas regatas desta terça-feira (10 pontos perdidos), Robert Scheidt e Bruno Prada recuperaram a liderança do Sul-Americano de Star, na Baía da Guanabara. Alan Adler e Ronaldo Seifert, em segundo, têm 11. Estão previstas 2 regatas nesta quarta e uma na quinta, último dia de disputa.