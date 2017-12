Scheidt e Prada tem dia difícil, mas lideram em Kiel A sexta-feira não foi fácil para Robert Scheidt e Bruno Prada, que estão disputando a Semana de Kiel, na Classe Star da vela, na Alemanha. A dupla acabou a primeira regata do em sexto e, ao lado de outros 20 barcos, recebeu bandeira preta por queimar a largada na segunda prova do dia. Ainda assim, os brasileiros permanecem na liderança da competição com os alemães Robert Stanjek e Frithjof Kleen, com 15 pontos perdidos. ?Não fomos muito bem. A forte correnteza nos atrapalhou nas duas regatas do dia?, disse Scheidt, que após as provas aproveitou para pedalar pelas ruas de Kiel. O proeiro Bruno Prada explicou que na primeira regata de ontem os 49 barcos participantes ficaram bastante espalhados na raia. ?Metade escolheu o lado direito e a outra metade foi pelo lado esquerdo. O vento rondou bastante e não conseguimos uma recuperação além do sexto lugar.? Antes da sexta-feira, Scheidt e Prada disputaram quatro regatas, venceram uma, chegaram duas vezes em segundo e uma vez em quarto. Após as duas regatas de sábado, cada dupla pode descartar mais um resultado. No domingo, a Regata de Medalha reúne apenas os dez primeiros na fase de classificação e tem peso 2 na classificação final.