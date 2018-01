Scheidt e Prada tem pior desempenho em regata nos EUA A quinta-feira não foi um bom dia para Robert Scheidt e Bruno Prada. A dupla brasileira teve o pior desempenho até agora na Rolex Miami Olimpic Regatta e terminou o dia na 24.ª posição da classe Star, com 139 pontos perdidos. Os brasileiros foram desclassificados na segunda regata do dia, e ainda 16.º e 40.º nas outras provas do dia.