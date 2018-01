Scheidt e Prada testam novo barco de olho no Mundial A dupla Robert Scheidt e Bruno Prada está de volta ao Brasil. Os dois disputarão o Campeonato do 7.º Distrito da classe Star, de sábado a terça-feira, no Yacht Club Santo Amaro, na represa de Guarapiranga, em São Paulo. Scheidt vai testar o novo barco, que está desenvolvendo com o estaleiro alemão Mader, desde fevereiro. ?Estão projetando um novo barco com o estaleiro alemão, com o desenhista dos barcos da Holanda na Volvo Ocean Race. Após os testes, o barco volta para a Europa para as correções que forem necessárias.? Mas como desenvolvimento é algo que demora, para o Mundial, a dupla coloca na água o barco italiano do estaleiro Lilia, que vem usando desde o ano passado, e já foi batizado Guarini, guerreiro em tupi-guarani. Toda a atenção de Robert Scheidt estará concentrada na classe Star, barco em que tem como proeiro o parceiro Bruno Prada. Vai treinar para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, onde velejará no barco da classe Laser, ?nas janelas? da temporada de Star. A última vez em que velejou de Laser foi no Pré-Pan, em fevereiro. ?O Pan não é meu principal objetivo, não vou estar 100%, mas espero que 70%, 80% seja suficiente para eu conseguir um bom resultado. Vale o sonho de disputar meu quarto Pan e tentar minha quarta medalha. Vou me esforçar o máximo, mas meu objetivo é Pequim.? Robert é bicampeão olímpico e octacampeão mundial da Laser e tricampeão pan-americano. Scheidt acha que a Marina da Glória não precisa de muitas obras para receber os barcos do Pan - a construção da garagem de barcos foi proibida pelo Iphan, órgão que cuida do patrimônio histórico nacional. ?São apenas 80 barcos, é uma competição pequena. O mar está lá, as raias estão lá, temos bons juízes, é o suficiente.? Robert acha que pior para a imagem do Pan do Rio pode ser o lixo da Baía de Guanabara. ?Acho que a sujeira é o maior problema que os estrangeiros vão ter no Rio. É preciso ver sempre se não há lixo preso na quilha.? Mas a campanha para Pequim Robert fará na classe Star, com Bruno Prada, e o principal objetivo do ano é o Mundial de Cascais, em Portugal, de 3 a 13 de julho, que classificará 11 países para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Depois, ainda terá de conseguir a única vaga do Brasil, velejando contra Torben Grael e Marcelo Ferreira. Mas a dupla está no caminho certo. Após cinco vice campeonatos em 11 provas da classe Star disputadas em 2006, a dupla começou 2007 com dois títulos em Palma de Mallorca - o Princesa Sofia e o Europeu de Primavera.