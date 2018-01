Scheidt é tetra da Semana de Spa O iatista Robert Scheidt conquistou neste domingo o tetracampeonato da Semana de Spa, disputada desde a última quarta-feira por 148 velejadores na classe Laser, na Holanda. O brasileiro terminou a única regata do dia em 8º e um de seus concorrentes diretos ao título, o britânico Edward Wright, vice-campeão, ficou em 5º. O primeiro desta regata foi o finlandês Fredrik Westman (12º no geral). Scheidt, que também faturou a Semana de Spa em 1996, 97 e 98, terminou com 23 pontos perdidos, um a menos que o inglês.