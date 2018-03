Scheidt e Torben começam bem em Búzios Os favoritos Torben Grael e Marcelo Ferreira, na Star, e Robert Scheidt, na Laser, venceram uma das duas regatas realizadas em suas classes, nesta segunda-feira, na abertura da Semana Pré-Olímpica de Vela, o torneio que definirá a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Atenas. O hexacampeão mundial Robert Scheidt fez dobradinha com o catarinense Bruno Fontes na liderança das duas primeiras provas. Nas raias montadas próximas ao Iate Clube Armação de Búzios, no Rio, Scheidt venceu a primeira regata, com Brunos Fontes em segundo. Na outra regata do dia, as posições se inverteram - assim, ambos somam três pontos perdidos. Dentre as classes com vagas olímpicas asseguradas, o mesmo ocorreu na disputa da Finn, com João Signorini, o Joca, e Bruno Prada. Joca venceu a primeira regata, seguido pelo rival. Na outra prova, foi a vez de Bruno deixar Joca em segundo. Torben Grael e Marcelo Ferreira, dupla que é dona de duas medalhas olímpicas (ouro, em Atlanta/96, e bronze, em Sydney/2000), estreou com vitória e foi terceira na segunda regata, ganha por Alan Adler e Ricardo Hermel. Alexandre Paradeda, na classe 470, Ricardo Winicki e Paula Newlands, na Mistral, tiveram dupla vitória. André Fonseca e Rodrigo Linck, na 49er, já garantiram presença em Atenas por terem o único barco da classe.