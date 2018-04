Scheidt e Torben reagem no Mundial e sobem ao 3.º lugar Robert Scheidt e Torben Grael melhoraram nesta sexta-feira na classe Máxi do Mundial de vela que está sendo disputado em Porto Cervo, na Sardenha, Itália. O barco dos brasileiros completou a primeira regata do dia na terceira posição e depois a seguinte na segunda, somando 15 pontos perdidos com o descarte de um oitavo lugar. Com o resultado, a embarcação dos brasileiros está na terceira colocação no geral.