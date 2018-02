Scheidt é tricampeão da Semana de Kiel O velejador Robert Scheidt continua imbatível em 2004 e mostrou mais uma vez por que é apontado como principal favorito à medalha de ouro na Olimpíada de Atenas. Com um segundo e um sétimo lugares nas regatas deste domingo, o vice-líder do ranking mundial garantiu o tricampeonato da Semana de Kiel, um dos campeonatos mais tradicionais da vela no mundo. Foi ainda o 108º título de Scheidt na carreira, sendo o 93º na classe Laser. Campeão em Kiel também em 1999 e 2000, Robert terminou a competição com 25 pontos perdidos, contra 27 do austríaco Andreas Geritzer. "Estou um pouco atordoado pela maneira como as coisas estão dando certo este ano. Espero que consiga guardar um pouco para Atenas", afirmou o iatista, de 31 anos. Antes do título em Kiel, Scheidt já conquistara os campeonatos Brasileiro, Sudeste Brasileiro, Centro-Sul-Americano, Cricket Match Race, Pré-Olímpica de Búzios, Semana Olímpica de Hyères, na França, e Mundial de Bodrum, na Turquia. Nesta segunda-feira, Scheidt embarca para Atenas, onde treina durante dez dias antes da disputa do Campeonato Grego, de 8 a 12 de julho. "Será meu último campeonato antes da Olimpíada e uma ótima oportunidade para velejar mais uma vez na raia olímpica e analisar os adversários."