Scheidt é tricampeão holandês O iatista Robert Scheidt conquistou, em Muiden, o tricampeonato holandês de Vela da Classe Laser. O brasileiro garantiu a vitória com o primeiro lugar na única regata de hoje. Outras duas eram previstas, mas foram canceladas por causa do vento fraco . ?Espero entrar com o pé direito na Semana de Vela de Spa, entre os dias 23 e 27 de maio, em Medemblik, também na Holanda?, afirmou o velejador.