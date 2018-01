Scheidt encerra Mundial com vitória Com o título já garantido, depois de um segundo lugar na primeira regata do dia, Robert Scheidt ainda foi para o mar e venceu a última prova do Mundial da classe Laser, nesta quarta-feira, em Fortaleza. Com isso, o iatista brasileiro terminou o campeonato com 9 vitórias e ainda chegou 3 vezes em segundo lugar, 1 em terceiro e mais outra na 17ª posição. A campanha sensacional em Fortaleza rendeu a Scheidt o 8º título mundial de sua carreira. E com amplo domínio sobre os adversários. Foram apenas 15 pontos perdidos em 14 regatas, contra 49 do vice-campeão, o argentino Diego Romero. ?Se não foi um campeonato perfeito, foi muito próximo disso. As coisas deram muito certo, com exceção do 17º lugar na primeira regata (resultado descartado por ele na classificação final)?, admitiu o iatista de 32 anos. Com uma liderança folgada, Scheidt precisava apenas de um 23º lugar em qualquer uma das duas regatas desta quarta-feira para ser o campeão. A conquista veio logo na primeira prova, quando terminou em segundo. Depois, ele entrou no mar só para se divertir e ainda saiu com a vitória. ?Minha preparação foi excelente. Acho que o título parou na mão de quem se dedicou e mereceu. Esse campeonato me estimula mais a continuar velejando. É um esporte que me dá sempre muito prazer, pratico desde os 9 anos e faz parte da minha vida?, revelou o bicampeão olímpico. Scheidt também revelou um prazer diferente por conquistar um título mundial em águas brasileiras. ?É uma emoção especial. Sempre sonhei com essa vitória. Consegui administrar muito bem a expectativa sobre mim, cheguei como favorito e saí como campeão?, contou o iatista, que continuou fazendo mistério sobre os rumos de sua carreira: continuar na classe Laser ou mudar para a Star. ?O fato de eu ter ido tão bem aqui no Brasil confundiu ainda mais a minha cabeça em relação ao futuro. Mas não vou pensar nisso hoje. Não quero anunciar nada em meio a um turbilhão de emoções.?