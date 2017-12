Scheidt ensina adolescentes a velejar Para três adolescentes cariocas o dia de hoje foi inesquecível, afinal, além de comandarem um dos veleiros mais modernos do mundo, o VO60S, eles tiveram como "professor" o iatista brasileiro pentacampeão mundial Robert Scheidt. Fabiana da Silva, de 13 anos, Elaine Terra Rodrigues, 14 anos, e Rafael Santos da Hora, 15 anos, são alunos do projeto náutico Grael, que tem por objetivo ensinar a arte de velejar a crianças carentes. "Somos companheiros no projeto e velejamos há quatro anos. Fomos para lá por curiosidade", disse Rafael. "Já pensamos em ser os atletas do futuro e quero juntar dinheiro para comprar um barquinho". Campeã estadual Infantil, na classe Optimist, em 2000, Fabiana contou que um dos maiores prazeres ao velejar é o de sempre estar aprendendo. A amiga Elaine, campeã estadual Juvenil, Optimist, também em 2000, ainda lembrou a oportunidade que todos os velejadores possuem de sempre estar em contato com a natureza. Ao embarcarem no veleiro da equipe Assa Abloy Rancing Team (quarta colocada na etapa Rio da Regata Volvo Ocean Race), Fabiana, Elaine e Rafael receberam a primeira lição do "professor" Scheidt, que foi a de se apresentarem ao capitão do veleiro, Neal Mcdonald, "por uma questão de disciplina". Depois, percorreram todo o barco e procuraram tirar o máximo de proveito das orientações do velejador brasileiro. Ao final da viagem, Fabiana resumiu a experiência: "Nossa! A adrenalina foi ao máximo". Scheidt também não escondeu a emoção por ter tido o "gostinho" de comandar o Assa Abloy. "Está sendo muito inspirador trabalhar nesta regata, principalmente, porque no futuro tenho a vontade de disputá-la", afirmou o premiado velejador brasileiro, que atua como porta-voz da competição, realizando palestras e demonstrações náuticas. "Mas, meu primeiro objetivo é a conquista da medalha de ouro, na classe Laser, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004." A visita dos adolescentes ao veleiro Assa Abloy faz parte de uma série de atividades paralelas durante a permanência dos oito veleiros que disputam a Regata Volvo Ocean Race. A disputa, conhecida como a "Fórmula 1 dos mares", começou no dia 23 de setembro de 2001, em Southampton, na Inglaterra, e tem seu final previsto para o dia 9 de junho de 2002, em Kiel, na Alemanha. No sábado, os participantes dão início a da 5ª perna da competição e partem rumo a Miami (EUA), onde devem chegar no dia 27 de março.