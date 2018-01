Scheidt está com o título nas mãos Robert Scheidt já está com o título mundial nas mãos. Com um terceiro lugar e uma vitória nas duas provas realizadas nesta terça-feira, em Fortaleza, ele precisa apenas de uma 23ª colocação em qualquer uma das duas regatas de quarta-feira para ser campeão do mundo da classe Laser pela 8ª vez na carreira. ?Tive um dia excepcional, que me deixou numa posição bastante interessante para ganhar o campeonato?, admitiu Scheidt, que tem 32 anos. Além de já ter 7 títulos mundiais no currículo, o iatista é dono de duas medalhas de ouro olímpicas, ambas na classe Laser. Com o resultado do penúltimo dia do Mundial disputado em Fortaleza, Scheidt chega a 12 pontos perdidos - ele tem direito a dois descartes, um 17º lugar na estréia e a 3ª posição desta terça. E o segundo colocado na classificação geral, o argentino Diego Romero, tem 37 pontos perdidos. ?Chegar entre os 23 primeiros em uma das duas regatas já é suficiente. Preciso velejar com muito cuidado, fazer uma regata conservadora, evitar queimar a largada ou levar bandeira amarela. Não é dia de arriscar muito, mas também não vou relaxar demais?, avisou o iatista brasileiro. Até agora, em 12 regatas do Mundial, Scheidt venceu 8, ficou 2 vezes em segundo lugar, uma outra em terceiro e ainda teve a 17ª colocação da estréia.