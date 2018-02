Scheidt está em 11º lugar em Kiel O velejador Robert Scheidt chegou em terceiro e em sétimo lugares nesta quinta-feira, nas duas regatas da Classe Laser disputadas na Semana de Kiel, na Alemanha. O brasileiro ocupa a 11ª posição, com 17 pontos perdidos. ?Na segunda regata uma bóia se rompeu e me atrapalhou.? O croata Mate Arapov é o líder, com quatro pontos perdidos.