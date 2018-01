Scheidt está em 2º lugar na Argentina Robert Scheidt, ao lado de Bruno Prada, começou bem a disputa do Campeonato Sul-Americano da classe Star, em Buenos Aires, na Argentina. Ao ficar em segundo lugar nas duas regatas desta quinta-feira, ele terminou o dia na segunda posição da classificação geral, atrás dos também brasileiros Lars Grael e Marco Lagoa, que venceram uma e ficaram em terceiro na outra. Dono de duas medalhas olímpicas de ouro e 7 títulos mundiais na classe Laser, Scheidt busca novos desafios no iatismo, agora na Star. Essa é sua primeira competição internacional na categoria e serve de preparação para o Mundial, em fevereiro, também na Argentina. ?Pelas dificuldades enfrentadas durante as sete horas que ficamos na água, debaixo de um calor fortíssimo, o resultado foi muito bom?, disse Scheidt, que volta a disputar duas regatas nesta sexta-feira. ?Precisamos melhorar algumas coisas. Neste primeiro dia, nossa velocidade com ventos fracos não esteve tão boa.?