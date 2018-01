Scheidt está em 2º no Sul-Americano O iatista brasileiro Robert Scheidt está na segunda colocação do Campeonato Sul-Americano da Classe Laser, encerrado o terceiro dia de competições em Punta del Este, no Uruguai. Nas duas regatas disputadas neste sábado, o Scheidt foi quatro colocado na primeira e terminou líder na segunda. Após seis regatas e contando com um descarte, o brasileiro tem 11 pontos perdidos. O argentino Diego Romero, o mais regular da disputa até o momento, lidera com 10 pontos perdidos. O Sul-americano termina neste domingo com mais duas regatas. A competição no Uruguai está servido de preparação para o Mundial da Irlanda, que será disputado de 30 de julho a 8 de agosto na cidade de Corc. Depois do Sul-americano, Robert Scheidt participa da Semana Pré-Olímpica de Vela, em Santos, de 27 de abril a 2 de maio, e de três torneios do circuito europeu (o Campeonato Holandês da classe Laser, de 18 a 20 de maio; a Semana de Spa, também na Holanda, de 23 a 27 de maio; e a Semana de Kiel, na Alemanha, entre 20 e 24 de junho).