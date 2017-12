Scheidt está em 4º lugar em Kiel O brasileiro Robert Scheidt conquistou um terceiro, um primeiro e um oitavo lugares nas três regatas disputadas nesta quinta-feira pela Semana de Vela de Kiel, na Alemanha. Com os resultados, o iatista caiu uma posição na classificação geral e agora ocupa o quarto lugar, com 16 pontos perdidos. Com sete pontos perdidos, o líder da competição é o inglês Paul Goodison. Em segundo aparece o sueco Daniel Birgmark (oito) e o polonês Maciej Grabowski (14) está na terceira colocação. Ao todo, serão 15 regatas - com descarte dos dois piores resultados. Nesta quinta-feira, os velejadores ficaram na água aproximadamente dez horas, para completarem as três regatas do dia. Robert Scheidt está aproveitando torneios como a Semana de Kiel e a Semana de Spa, que aconteceu mês passado na Holanda, para treinar para o Mundial da Irlanda.