Scheidt está em 4º lugar na França O velejador Robert Scheidt obteve um terceiro e um quarto lugares nas regatas desta segunda-feira da Semana de Vela de Hyères, na França. Com os resultados, o brasileiro acumula oito pontos perdidos e está na quarta posição do campeonato. ?Foi um dia bem difícil e cansativo por causa dos ventos fracos e inconstantes. Por esse motivo, os resultados que consegui não foram ruins. Velejei com uma velocidade boa?, disse Scheidt.