Scheidt está em 4º lugar na Holanda No último dia de disputa da fase de classificação da Holland Regatta, em Medemblik, na Holanda, Robert Scheidt ganhou três posições e agora está na quarta colocação no geral. Nesta sexta-feira, o velejador brasileiro terminou a primeira regata na 17ª colocação, venceu a segunda e ficou em segundo na última prova. A liderança é do australiano Tom Slingsby, com 12 pontos.