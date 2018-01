Scheidt estréia de olho na regularidade Robert Scheidt começa nesta quinta-feira a disputa do Mundial da Classe Laser, em busca do heptacampeonato. A estratégia do iatista brasileiro nas regatas em Cádiz, Espanha, é manter a regularidade. ?Chegou a hora de disputar minha competição prioritária no ano e de tentar o hepta. Já conheço a raia onde vou competir, estou há alguns dias em Cádiz e sei exatamente o que tenho de fazer. O importante é conseguir uma regularidade na fase classificatória e não desperdiçar pontos antes da flotilha ouro?, afirmou Scheidt. Dono de seis títulos mundiais na Laser - a maior marca da categoria -, o brasileiro é grande favorito em Cádiz. Mesmo porque, está em grande fase. No mês passado, ganhou a medalha de ouro no Pan de São Domingos e, recentemente, somou em Atenas o 100º título da carreira. No Mundial, serão 11 regatas, sendo duas por dia. No domingo, haverá um descanso e a competição acaba apenas na próxima quarta-feira. Cada iatista terá direito a um descarte.