Scheidt fica em 8º na prova e cai para 2º O brasileiro Robert Scheidt não foi bem na primeira regata da Laser desta quarta-feira, a quinta do torneio olímpico. Ele ficou em oitavo lugar e caiu para segundo na classificação geral com 15 pontos perdidos. O austríaco Andreas Geritzer, vencedor da prova, assumiu a liderança com 13 pontos perdidos.