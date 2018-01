Scheidt fica em terceiro em Kiel O velejador brasileiro Robert Scheidt ficou em terceiro lugar na disputa da classe Laser da Semana de Kiel, na Alemanha. Ao final da última regata, neste domingo, o atual campeão olímpico registrou 39 pontos perdidos. O vencedor foi o inglês Paul Goodison, líder do ranking mundial, com 23 pontos perdidos. A segunda posição foi do chileno Matias Del Solar, que perdeu 31 pontos. Scheidt lamentou o vento fraco que não o favoreceu nas regatas de domingo, quando chegou em quinto.