Scheidt fica mais perto de Atenas Hexacampeão mundial e dono de duas medalhas olímpicas, Robert Scheidt está cada vez mais perto de confirmar presença como representante brasileiro na classe Laser, na Olimpíada de Atenas. Hoje, na abertura da segunda série da Semana Pré-Olímpica, Scheidt venceu as duas regatas realizadas próximas ao Iate Clube Armação de Búzios (RJ). O iatista terminou a primeira etapa do torneio com sete vitórias em sete provas - com descarte dos dois piores resultados - e soma agora 9 pontos perdidos, bem à frente do segundo colocado, o catarinense Bruno Fontes, com 23 pontos perdidos, que hoje obteve um segundo e um terceiro lugares. "Tivemos boas condições para velejar e as duas vitórias me deixam com boa folga na classificação", afirmou Robert. Na classe Finn, numa das disputas mais equilibradas, João Signorini, o Joca, abriu vantagem sobre Bruno Prada hoje, ao vencer as duas regatas, com Bruno em segundo. Joca soma 10 pontos perdidos e Bruno, 15. Nas duas primeiras regatas da Star na segunda fase, os dois únicos barcos que foram para a água acabaram revezando a vitória. Alan Adler e Ricardo Ermel ganharam a primeira prova; Torben Grael e Marcelo Ferreira, a segunda. Mas Torben e Marcelo seguem na liderança da classe, com 10 pontos perdidos. Alan e Ricardo, em segundo, têm 16. Com duas vitórias, hoje, na 470 masculino, Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt somam 10 pontos perdidos. Paula Newlands também ganhou as duas provas da Mistral para manter a liderança, com 12 pontos perdidos, seguida de perto por Carol Borges (13 pontos), segunda nas regatas do dia e na classificação.