Scheidt fica perto do título mundial Robert Scheidt ficou muito perto de conquistar seu 6º título mundial da classe Laser. Na única regata desta terça-feira no campeonato realizado em Cape Cod, nos Estados Unidos, o iatista brasileiro conseguiu a quarta posição. Assim, ele manteve a liderança da competição e entra no último dia de disputa com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o sueco Karl Suneson. ?Faltando apenas duas regatas e com a vantagem de oito pontos, vou tentar velejar da maneira mais conservadora possível. Não quero arriscar nada para não comprometer os resultados?, afirmou Robert Scheidt. Numa posição confortável, o brasileiro não precisará nem disputar a segunda regata desta quarta-feira, a última do Mundial, se ficar em primeiro ou em segundo lugar na regata de abertura do dia.