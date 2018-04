Scheidt ganha 8º título de Laser O iatista Robert Scheidt, que conquistou neste sábado seu oitavo título brasileiro de Laser em Salvador, com a vitória na primeira regata do dia, chegou na frente também na segunda prova. O pentacampeão mundial da classe optou por não participar da última regata. Scheidt venceu sete das 10 etapas da competição. Segundo ele, foi muito bom começar o ano com mais um título importante. ?O Brasileiro de Laser é um torneio internacional e que conta com a presença de velejadores da Itália, Portugal e Argentina?, disse. ?O terceiro lugar no Sul-americano de Star e esta conquista me deixam bastante animado para a continuidade da temporada, que, espero, seja tão vitoriosa como foi a do ano passado?, ressaltou o atleta patrocinado pela BrasilPrev, Bingo Augusta, Varig, Volvo Car e Oakley. Robert Scheidt, que também venceu o Brasileiro de Laser em 92, 94, 95, 98, 99, 2000 e 2001, volta a competir na Semana Internacional de Vela de São Paulo, que acontece nos quatro dias do Carnaval (de 9 a 12 de fevereiro). Em abril, o medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta/96 e prata em Sydney/2000 inicia os torneios europeus da classe Laser.