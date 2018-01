Scheidt ganha nono título brasileiro Mesmo se decidir não entrar na água para as duas últimas regatas do Campeonato Brasileiro da Classe Laser, neste sábado, o velejador paulista Robert Scheidt já garantiu o seu nono título na categoria. O hexacampeão mundial venceu, nesta sexta-feira, mais duas regatas do Brasileiro, e ficou com o campeonato por antecipação, no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, na praia do Jurerê, em Florianópolis (SC). Robert tem oito pontos perdidos em quatro dias de provas, oito vitórias, e não pode mais ser alcançado - o regulamento prevê o descarte dos dois piores resultados. As regatas deste sábado começam às 13 horas. "Fiz um torneio ciente de todas as minhas possibilidades. Nos três primeiros dias, ganhei com vento forte, mas nesta sexta-feira tive de lutar muito para competir com ventos muito fracos." Robert teve dificuldades nas duas regatas do dia, por causa dos ventos fracos. Na primeira delas, ameaçado pelo argentino Diego Romero, o único adversário que poderia lhe tirar o título, garantiu a vitória pouco antes da chegada. "Além do nono título brasileiro, que é uma grande honra, garanti boa vantagem na corrida por uma vaga na equipe que irá aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos." Neste sábado, se o dia estiver bom, com ventos fortes, Scheidt poderá velejar, "apenas por diversão". Bicampeão pan-americano (foi ouro em Mar del Plata, em 95, na Argentina, e em Winnipeg, em 99, no Canadá), Robert vai disputar a partir do dia 22 deste mês a Semana Pré-Pan-Americana de Vela, em Porto Alegre.