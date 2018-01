Scheidt ganha o 11º título brasileiro Dono de duas medalhas olímpicas de ouro e 7 títulos mundiais, o iatista Robert Scheidt ganhou mais um título nesta sexta-feira. Em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, ele foi campeão pela 11ª vez do Campeonato Brasileiro da classe Laser, sendo 8 vezes consecutivas. Scheidt, que já tinha vencido as 7 regatas anteriores do campeonato, venceu a primeira disputada nesta sexta-feira. Depois, na segunda, ficou em segundo lugar. Com isso, já garantiu o título antecipadamente e não participará da única regata deste sábado, que encerra o Brasileiro. A série de títulos de Scheidt no Brasileiro da Laser começou em 1992 - venceu também em 94 e 95, além da seqüência a partir de 98. Antes dele, o maior campeão da categoria tinha sido Peter Tanscheit, que venceu 5 vezes. ?É sempre uma incógnita disputar uma competição deste nível após uma jornada olímpica como a do ano passado. E meu desempenho foi melhor que o esperado?, disse Scheidt, que também está competindo na classe Star. ?Fiquei bem animado com mais esse título. A agora só quero saber de descansar uma semana. O Mundial de Star está aí e já vou começar a pensar na competição.? No Mundial da classe Star, que começa dia 12 de fevereiro, em Buenos Aires, Scheidt irá competir ao lado do proeiro Bruno Prada.