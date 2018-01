Scheidt ganha título por antecipação O iatista Robert Scheidt (Bingo Augusta/Varig) conquistou neste sábado, por antecipação, o título da I Semana de Vela de São Sebastião. O torneio acontece até amanhã, reunindo 100 velejadores, 30 da classe Laser, em que Robert está participando. A competição marca a volta do medalhista olímpico depois da conquista do pentacampeonato mundial, em agosto na cidade de Cork, na Irlanda. Como já havia acontecido na sexta, Scheidt venceu as três regatas do dia. Ele não pode mais ser alcançado pelo paulista Marcelo Fuchs, segundo colocado do torneio. Fuchs obteve neste sábado os mesmos resultados de ontem: dois segundos lugares e um terceiro. ?Estou feliz pela conquista e em grande forma física. Tive um ótimo desempenho em São Sebastião, mesmo parado alguns dias por causa do Mundial?, disse Robert. Segundo ele, os ventos neste sábado sopraram mais fortes que nas regatas de sexta e chegaram a 20 nós. ?Fui bem com ventos rápidos e espero que neste domingo eles estejam mais brandos, para que possa avaliar meu desempenho nestas condições?, completou. Neste domingo, acontecem as duas últimas regatas da Semana de Vela, a partir das 11h.