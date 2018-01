Scheidt garante presença no Pan O velejador paulista Robert Scheidt assegurou nesta sexta-feira a sua participação na equipe brasileira que participará dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, em agosto. Depois de vencer as três primeiras regatas do primeiro dia de competição, o hexacampeão mundial da classe Laser ganhou duas das três provas desta sexta-feira da Semana Pré-Pan-Americana de Vela, que termina neste sábado, em Porto Alegre. Com os pontos assegurados, mais a conquista do título Brasileiro, há duas semanas, Robert não pode mais ser alcançado por nenhum de seus concorrentes. O velejador paulista, de 29 anos, vai tentar a terceira medalha de ouro pan-americana em São Domingos. Ele foi campeão nas últimas duas edições do torneio, disputadas em 1995, em Mar del Plata, na Argentina, e em 1999, em Winnipeg, no Canadá.