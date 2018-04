Scheidt inicia a temporada de 2002 Robert Scheidt disputa a partir de amanhã sua primeira competição em 2002. Em parceria com Bruno Prada, o pentacampeão mundial da classe Laser participa do Sul-Americano de Star, na Baía da Guanabara, no Rio. "Esta foi uma grande temporada para mim. Depois de alguns dias de férias, estou voltando às regatas e espero repetir os bons resultados de 2001", disse Robert, que no ano passado conquistou o heptacampeonato brasileiro em Fortaleza e o quinto título mundial, em Cork, na Irlanda, ambos na classe Laser. O Sul-Americano, que tem 27 barcos inscritos, termina domingo. O prêmio para o vencedor será DE R$ 5 mil e para o segundo colocado, DE R$ 3 mil. Participam Torben e Lars Grael, Eduardo Penido, Alan Adler e Marcelo Ferreira.