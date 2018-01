Scheidt inicia disputa pelo hexa O iatista brasileiro Robert Scheidt inicia nesta quinta-feira a disputa para conquistar seu sexto título mundial da Classe Laser, nas raias do Hyannis Yacht Club, em Cape Cod, Massachussets (Estados Unidos) - a primeira das 14 regatas será disputada a partir das 13 horas (horário de Brasília). Serão 150 barcos na primeira fase, oito regatas e um descarte permitido. Desses, 75 barcos classificam-se para a final, de 16 a 18, com seis regatas e um descarte. Eleito o melhor do mundo pela Federação Internacional de Vela (Isaf), Robert Scheidt preparou-se para o Mundial na Represa de Guarapiranga e em Ilhabela, em São Paulo, e na Semana Pré-Olímpica de Atenas, na Grécia. Os principais destaques do torneio e rivais de Scheidt são os suecos Daniel Birgmark, vencedor da Semana Pré-Olímpica de Atenas, em agosto, Karl Suneson, novo líder do ranking mundial da Laser, o inglês Paul Goodison e o sul-africano Gareth Blackenberg. "Meu calendário foi montado em função do Mundial. Estou me sentindo forte fisicamente e acho que posso fazer um bom campeonato. Foi excepcional conquistar o pentacampeonato, mas tudo evolui e o sonho agora é o hexa", afirmou Scheidt. Campeão olímpico em Atlanta (1996) e medalha de prata em Sydney (2000), Scheidt já competiu em 12 Mundiais da Classe Laser, ficando com os títulos em Tenerife (1995), Simon?s Town (1996), Algarrobo (1997), Cancún (2000) e Cork (2001). Em 1999, em Melbourne, foi vice-campeão, perdendo o título para o inglês Ben Ainslie, o mesmo para quem perdeu o ouro em Sydney. Peter Tanscheit, em 1991, em Porto Carras, na Grécia, é o outro brasileiro que já conquistou um título na Laser.