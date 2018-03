Scheidt inicia luta por tetra na vela Robert Scheidt inicia amanhã em Medenblik, na Holanda, a disputa da Semana de Vela de Spa, que faz parte do calendário mundial da classe Laser. O torneio, com 13 regatas (a última no domingo), terá uma novidade: a partir de agora, a classificação será por pontos ganhos, não ocorrendo mais descartes. "O ideal é ser constante", diz Scheidt, que busca o tetracampeonato.