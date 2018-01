Scheidt inicia Semana com vitória O iatista Robert Scheidt venceu a única regata de sábado, na abertura da Semana Internacional de Vela de São Paulo, da Classe Laser Standard, que termina terça-feira, na represa de Guarapiranga. O evento do Yacht Club Santo Amaro reúne 111 velejadores nas classes Star, Lightning, Snipe, Laser Standard, Laser Radial (masculino e feminino), Finn, Hobbie Cat 16, 420 e Optmist. A segunda regata de sábado não foi realizada por causa das fortes chuvas e do vento inconstante.