Scheidt já volta a competir sábado O catamarã baiano "Adrenalina Pura" é o favorito da XIV Regata Recife-Fernando de Noronha, com largada prevista para sábado, do Marco Zero do porto da capital pernambucana. Bicampeão e recordista do percurso (com 15h30m59, no ano passado), o barco do comandante George Ehkensperger terá um reforço considerável: Robert Scheidt, o hexacampeão mundial da classe Laser. Ele que deve chegar nesta sexta-feira a São Paulo, direto de Cape Cod, nos Estados Unidos, onde ganhou o ouro na última quarta-feira. O "Adrenalina" contará ainda com velejadores do calibre de Cláudio Bieckark, técnico de Scheidt, e Alex Welter, campeão olímpico da classe Tornado, na Olimpíada de Moscou/80, com Lars Bjorgstrom. A regata 2002 já estabeleceu nesta quinta-feira seu primeiro recorde. Pela primeira vez terá 104 barcos. Os organizadores chegaram à conclusão de que esse é o limite de inscrições para garantir o sucesso do evento. No ano passado disputaram 89 barcos. A primeira edição, em 1986, organizada pelo velejador Maurício Castro, contou com 20 veleiros. Como a regata Eldorado-Brasilis, a maior competição de vela oceânica do Brasil, a Recife-Fernando de Noronha também largará pela primeira vez do Marco Zero, no centro velho de Recife, onde foi armada arquibancada para o público. Os organizadores adotaram a mesma fórmula utilizada este ano em Vitória, no Espírito Santo, da largada da Eldorado-Brasilis. Em Recife, os barcos estão atracados no Cabanga Iate Clube. Nas edições anteriores, a regata largou da praia de Boa Viagem. O percurso Recife-Fernando de Noronha é de 300 milhas náuticas (540 quilômetros) e a previsão é de que os primeiros colocados cheguem por volta das 3h ou 4h da madrugada de domingo. Os veleiros mais lentos levarão mais de 30 horas. A premiação da regata será no dia 25, quarta-feira. No dia seguinte, os barcos estarão largando para duas regatas simultâneas. Alguns disputarão a Fernando de Noronha-Natal e outros a Fernando de Noronha-Salvador, como é o caso do "Adrenalina Pura".