Scheidt lidera competição em Búzios O hexacampeão mundial Robert Scheidt assumiu a liderança do Campeonato Sudeste Brasileiro da Classe Laser, nesta segunda-feira, após vitória e um terceiro lugar nas duas regatas do dia. Em dois dias de disputa, no Iate Clube Armação, em Búzios, ele tem 7 pontos perdidos. O português Gustavo Lima, atual campeão do mundo, obteve um 8º e um 2º lugares e tem 13 pontos perdidos.