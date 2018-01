Scheidt lidera na Semana de Kiel Ainda com dores e braço enfaixado (por causa de uma tendinite), Robert Scheidt venceu três regatas no primeiro dia de disputa da Semana de Kiel, nesta quarta-feira, na Alemanha - o brasileiro também conseguiu uma segunda colocação na outra prova realizada. A tradicional competição da classe Laser conta com 186 iatistas inscritos. Depois do hexacampeonato da Europa Cup, na Holanda, em maio, o bicampeão olímpico busca repetir os títulos de Kiel de 1999, 2000 e 2004. ?Foi uma estréia muito boa. Principalmente pela velocidade com que velejei?, disse Scheidt.