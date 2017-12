Scheidt lidera prova em Brasília Robert Scheidt venceu as duas regatas disputadas nesta segunda-feira e assumiu a liderança da classe Laser na Semana Pré-Olímpica de Vela, que está sendo realizada no Lago Paranoá, em Brasília. A falta de vento está atrapalhando a competição, que servirá para formar a equipe permanente de vela olímpica do Brasil e conta ainda com provas na classe Star, Tornado, Mistral (feminino e masculino), Europa (feminino), Finn, 49er e 470.