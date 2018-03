Scheidt lidera Semana de Spa na Holanda Hexacampeão mundial da classe Laser, o velejador Robert Scheidt estreou bem na Semana de Spa, que segue até domingo em Medemblik, na Holanda. O brasileiro venceu as três primeiras regatas do seu grupo, uma das mais importantes do calendário mundial da vela, e lidera a classificação geral com três pontos perdidos. ?Foi um dia perfeito. Venci as três regatas porque felizmente a maioria das decisões que tomei estava certa. Os ventos oscilaram entre 16 e 18 nós e consegui velejar em condições ideais?, disse Scheidt. Na segunda colocação da Semana de Spa, com quatro pontos perdidos, aparece o sueco Daniel Birgmark, que venceu duas regatas do seu grupo e obteve ainda um segundo lugar. O terceiro colocado é o australiano Michael Blackburn, com oito pontos perdidos (um primeiro, um terceiro e um quarto lugar). ?Meu objetivo era mesmo começar bem o campeonato e deixar para arriscar somente no fim. O importante agora é manter o ritmo?, declarou o brasileiro. A competição segue nesta quinta-feira, com três regatas previstas. Na classe Laser estão inscritos 179 barcos.