Scheidt mais perto da medalha na Laser O iatista brasileiro Robert Scheidt manteve a liderança na classificação geral da classe Laser, no torneio olímpico de vela, após a disputa da 10ª regata nesta sexta-feira. Scheidt tem 49 pontos perdidos e seu principal adversário, o austríaco Andreas Geritzer está com 58 pontos. Em terceiro lugar aparece o eslovaco Vasilij Zbogar com 63 pontos. A última regata será corrida neste domingo e cada velejador pode descartar seu pior resultado para a definição da classfiicação final. Nas duas regatas desta sexta-feira, Scheidt terminou em 7º lugar na 9º prova e em 3º lugar na 10ª prova. O austríaco Geritzer fez um 9º e um 4º lugar, respectivamente.