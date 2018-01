Scheidt mais perto do título em Búzios Com oito pontos de vantagem sobre o português Gustavo Lima, o brasileiro hexacampeão Mundial, Robert Scheidt, está próximo de conquistar o título do Campeonato Sudeste Brasileiro, da classe Laser, que está sendo disputado em Búzios, Região dos Lagos. A competição termina amanhã com a disputa de mais duas regatas e, caso confirme a vitória, será primeira de Scheidt contra Lima, desde que o lusitano o derrotou no Mundial da categoria em 2003. Nas duas regatas de hoje, Scheidt terminou em 7º na primeira e venceu a segunda, enquanto Lima ficou em 8º e 3º, respectivamente. A vantagem do brasileiro aparece porque a disputa permitirá o descarte de um resultado. Até o momento, o hexacampeão Mundial já colecionou três vitórias, um segundo, um terceiro, além de um sétimo lugar, totalizando oito pontos perdidos. Já o português triunfou uma vez, ficou duas vezes em segundo, uma em terceiro e duas em oitavo, perdendo 16 pontos. "Tive mais um dia bom hoje e agora o importante é manter a concentração. Consegui abrir oito pontos de vantagem, mas ainda preciso ficar de olho no Gustavo", disse Scheidt. "Não adianta eu ficar pensando em fazer uma marcação muito cerrada em cima do Gustavo e permitir que outros velejadores consigam pontuar e entrem na briga pelo título."