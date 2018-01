Scheidt mais perto do título na Laser Com mais duas vitórias, nesta quarta-feira, no Campeonato Brasileiro da Classe Laser, na Praia do Jurerê, em Florianópolis, o iatista Robert Scheidt ficou mais perto de seu nono título nacional. Em outro dia de bons ventos, Scheidt superou mais de 80 rivais e abriu oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o argentino Diego Romero, única ameaça ao atleta. Nesta quinta-feira é dia de descanso, mas a partir de sexta-feira Scheidt pretende fazer uma marcação especial sobre Romero. ?É importante administrar a vantagem, pensando no título.? O Brasileiro integra as seletivas para definir a equipe brasileira para o Pan-Americano de São Domingos, em agosto.