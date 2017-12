Scheidt mantém a liderança do Mundial Robert Scheidt segue na liderança do Mundial da Classe Laser, mas sofre séria ameaça do australiano Michael Blackburn. Nesta segunda-feira, em Bodrum, na Turquia, foram realizadas as duas primeiras regatas da Flotilha de Ouro, que reúne os 75 iatistas mais bem colocados na fase classificatória, e o brasileiro conseguiu um segundo e um terceiro lugares. Blackburn foi melhor do que Scheidt nas duas regatas do dia, com um primeiro e um segundo lugares. Mesmo assim, o brasileiro segue na frente na classificação geral, já contando o descarte do pior resultado, com 14 pontos perdidos contra 18. ?O australiano está inspirado e tem provado que é um forte candidato para impedir meu heptacampeonato?, disse Scheidt, que busca seu 7º título mundial. Faltam dois dias para o final da competição, com mais quatro regatas a serem disputadas.