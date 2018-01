Scheidt mantém liderança do Mundial Robert Scheidt segue na liderança do Campeonato Mundial da Classe Laser, disputado em Cape Cod, nos Estados Unidos. Depois de conseguir um segundo e um sexto lugares nas duas regatas desta segunda-feira, o iatista brasileiro tem 19 pontos perdidos, contra 27 do australiano Brendan Casey, que terminou na terceira e na quarta colocações no quinto dia da competição. A fase final do campeonato, que reúne os 50 velejadores mais bem colocados na etapa classificatória, começou nesta segunda-feira. ?As duas regatas exigiram demais. Cheguei a virar numa delas por causa do vento. Estava entre os primeiros e caí para o décimo lugar. Ainda bem que consegui me recuperar para a sexta colocação?, afirmou Scheidt, que busca o sexto título mundial da categoria. "Faltam apenas dois dias para acabar o torneio e a previsão é de ventos mais fracos.?