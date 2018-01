Scheidt mantém vice-liderança do Mundial Robert Scheidt teve outro bom dia no Mundial da classe Laser, em Cádiz, Espanha, e manteve a vice-liderança na classificação geral da competição. Nas duas regatas disputadas nesta sexta-feira, o iatista brasileiro obteve um quarto e um primeiro lugares, repetindo a performance da estréia. Com esses resultados, Scheidt soma 10 pontos perdidos no Mundial, o mesmo que o esloveno Vasilij Zbogar. A liderança ainda é do português Gustavo Lima, que tem 7 pontos perdidos. ?Estou satisfeito. Minhas provas foram quase iguais às de quinta-feira. Na primeira regata eu perdi algumas posições após um vento forte, mas consegui me recuperar e chegar em quarto. Na segunda regata eu contornei a primeira bóia em terceiro e pulei para a liderança na segunda bóia. Então foi só administrar a vantagem?, afirmou Scheidt, que busca o seu 7º título mundial na Laser. Entre os outros brasileiros que disputam a classe Laser do Mundial, André Streppel ocupa o 10º lugar, Bruno Fontes é o 61º, Mateus Tavares está em 76º e Leonardo Back ficou em 124º.