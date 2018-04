Scheidt manteve regularidade em Atenas Até chegar à medalha de ouro, Robert Scheidt realizou uma campanha bastante regular nas regatas da classe Laser do torneio olímpico de vela. O brasileiro foi, pela ordem, 3º, 8º, 1º, 3º, 8º, 4º, 19º, 12º, 7º, 3º e 6º. Como o pior resultado pode ser descartado, Scheidt eliminou o 19º lugar na sétima prova, terminando com 55 pontos perdidos no total.