Scheidt: melhor do mundo pela 2ª vez O iatista Robert Scheidt, heptacampeão mundial e dono de três medalhas olímpicas - a última delas a de ouro ganha nos Jogos de Atenas, em agosto -, foi eleito o melhor do ano pela Federação Internacional de Vela (Isaf). O paulista Scheidt, de 31 anos, simplesmente ganhou tudo o que disputou na classe Laser este ano - dez títulos, entre eles o bicampeonato olímpico e o heptacampeonato mundial - e a indicação é o reconhecimento a isso. O prêmio será entregue amanhã, em cerimônia no Cirkusbygninge de Copenhague, na Dinamarca. Scheidt recebe o prêmio de melhor velejador do mundo em 2004, repetindo a conquista de 2001. Antes dele, o inglês Ben Ainslie, hoje na classe Finn, mas que já foi o seu maior rival na Laser, foi indicado duas vezes ao prêmio (1998 e 2002). Também o neozelandês Roussell Coutts, que comandou campanhas vitoriosas dos barcos New Zeland Team e Alinghi na America?s Cup, foi indicado em 1995 e 2003. Robert Scheidt é dono de 114 títulos - 95 deles na Laser, dois na Optimist, quatro na Snipe, um na Finn, sete em Oceano e cinco na Star. Com a premiação da Isaf, a temporada de 2004 passa a ser a mais vitoriosa em uma carreira de 22 anos. Nesse ano, foram 14 os títulos conquistados até o momento. O iatista considera 2004 o mais marcante desde que começou a velejar, com apenas 9 anos. "É a coroação da temporada, o maior prêmio do iatismo no mundo, o Oscar da Vela. A temporada não podia ter sido melhor. Acho que 2004 foi o ano em que mais velejei na vida. Nunca passei tanto tempo na água, disputando competições nas classes Laser, Star e Oceano. E valeu a pena", afirmou Scheidt, que viajou sábado para Copenhague. Observou que sua temporada foi uma boa sucessão de excelentes campeonatos. "As coisas deram certo o tempo todo, principalmente em Kiel, no Campeonato Grego e no Mundial de Bodrum. Nas três competições, cheguei ao último dia de provas podendo ser primeiro, segundo ou terceiro colocado. A estrela brilhou em todas as ocasiões e fiquei com os títulos." Entre os dez adversários que competiam com Scheidt na premiação da Isaf estavam todos os medalhistas de ouro em Atenas, incluindo a dupla brasileira da classe Star Torben Grael e Marcelo Ferreira. Votaram as 115 federações nacionais filiadas à Isaf, considerando as conquistas dos velejadores entre setembro de 2003 e agosto de 2004. No período, Scheidt foi vice-campeão mundial em Cadiz e venceu os torneios Centro-Sul-Americano, Semana de Hyères, na França, Semana de Kiel, na Alemanha, Mundial de Bodrum, na Turquia, e Olimpíada de Atenas. "Sinceramente eu não esperava ser o vencedor. Fiquei surpreso porque todos os concorrentes têm um talento indiscutível." Citou o desempenho de adversários como o Torben Grael e o Marcelo Ferreira, que conquistaram o bicampeonato olímpico com uma regata de antecedência, e de Ben Ainslie, que ganhou quase todos os campeonatos desde que mudou para a classe Finn, inclusive o bicampeonato olímpico e o Mundial.