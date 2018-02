Scheidt muda os planos e vai a Kiel Robert Scheidt teve de mudar de planos novamente. Havia desistido de participar da Semana de Kiel, uma das mais tradicionais do mundo na vela, para ir ao Campeonato Grego, que servirá como evento-teste na raia olímpica de Atenas e onde deverão estar seus principais concorrentes. Mas o evento foi adiado para julho e o velejador brasileiro participará também de Kiel, tentando seu terceiro título (depois de 1999 e 2000) na classe Laser. Viaja neste sábado e compete em Kiel até o dia 27. "A importância da Semana de Kiel é inquestionável. Eu só não participaria este ano para treinar em Atenas e competir no Campeonato Grego, que vai reunir a maioria dos meus adversários na Olimpíada. Como foi adiado, dará para participar das duas competições antes dos Jogos", explicou Scheidt, 31 anos, que chegou a seu sétimo título mundial na classe Laser recentemente, em Bodrum, na Turquia. No ano passado, Scheidt foi vice em Kiel, atrás do polonês Maciej Grabowski. Agora, assinala, o resultado não é o mais importante: "Vou para a Alemanha pensando em manter o ritmo de regatas, em treinar largadas e competir ao lado dos principais rivais ao pódio olímpico."