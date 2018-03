Scheidt: na final dos Jogos Mundiais O velejador Robert Scheidt, pentacampeão mundial da classe Laser, disputa, desta segunda a quarta-feira, em Marselha, na França, a fase final dos Jogos Mundiais da Federação Internacional de Vela (Isaf). O brasileiro divide o segundo lugar do Mundial com o sueco Daniel Birgmark, com 17 pontos perdidos. O líder é o sul-africano Gareth Blackenberg, com 14 pontos. Por falta de vento, foram realizadas apenas cinco das dez regatas previstas.