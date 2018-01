Scheidt no Europeu, de olho no Mundial O bicampeão olímpico da classe Laser, Robert Scheidt, já definiu sua prioridade para a temporada: quer ganhar o seu oitavo título mundial da categoria. O heptacampeão disputará o Europeu da Classe Laser, a partir de quarta-feira, em Cartagena, na Espanha, uma forma de treinar forte para o Mundial de Fortaleza, em setembro. "Nunca competi num Mundial em casa, o que gera um pouco de cobrança e expectativa". Também será o seu primeiro Europeu, mas não está preocupado com o resultado, e sim em treinar. Scheidt não quer perder um Mundial no Brasil, mas a classe sofreu mudanças, após os Jogos Olímpicos de Atenas, e sua medalha de ouro, no ano passado. "A mudança foi drástica", afirma. Observa que surgiram novos rivais, como o australiano Tom Slingsby, que ganhou a última Semana de Hyères, e o esloveno Zobogar Vasilij. Também fixou o Mundial como o prazo para anunciar - o que todos esperam desde o fim dos Jogos de Atenas - a classe olímpica à qual se dedicará para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Anunciará sua decisão após o Mundial de Fortaleza, até outubro. Mas são apenas duas as opções: seguir na Laser ou mudar para a Star, em que Torben Grael é bicampeão olímpico com Marcelo Ferreira. No futuro, optará pela vela de oceano, mas a curto prazo deve disputar algumas regatas de porto, curtas, num veleiro da Volvo Ocean Race.