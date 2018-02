Scheidt opta pela reclusão na reta final Robert Scheidt é o brasileiro com mais chances de conquistar o ouro em Atenas - à frente, até, da ginasta Daiane dos Santos. Diz estar bastante confiante, mas faz questão de ressaltar que um deslize pode complicar sua vida. É por isso que decidiu afastar-se de vez da badalação, dos programas de tevê e dos compromissos com patrocinadores para dedicar-se apenas aos Jogos Olímpicos. Muitos de seus colegas estão incrédulos com o "não" que deu à TV Globo ao ser convidado para aparecer num capítulo da novela Celebridade, que tem grande audiência, há uma semana. Seria ótima oportunidade de se mostrar e divulgar o iatismo, que tem pouca repercussão no Brasil. Ele não quis saber de nada disso... "Eu perdi um dia para fazer os testes físicos do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e não poderia perder outro dia da mesma semana para gravar a novela. Aí seria demais, preciso treinar", justificou Scheidt. Embora educado e solícito com a imprensa, o velejador optou por colocar um rígido limite nas entrevistas. Na última sexta-feira, por exemplo, em Búzios, onde participou do Match Race Brasil, preferiu não atender a dois repórteres que o esperavam. No fim de semana, pediu para conversar com os jornalistas apenas uma vez. "Não acho a imprensa chata, ela está no papel dela, mas não posso ficar atendendo a todo mundo em horários diferentes. Não vejo nenhum problema em falar em coletiva de 20 minutos...", explicou o iatista. O heptacampeão mundial da classe Laser solicitou a seus assessores de imprensa que não agendem mais nenhum compromisso até a Olimpíada - o último será na noite desta segunda-feira, em programa do SporTV. E também freou as atividades relacionadas a seus patrocinadores. Tudo pelo ouro na Grécia. "Só tive sucesso na minha carreira por saber dividir o tempo. Agora, não posso perder o foco de Atenas. Se eu for a um monte de programas e de eventos e depois me sair mal na Olimpíada, vou ficar me culpando", afirmou. "Não decidi praticar esporte para ficar famoso, gosto de ficar na minha, ter minha privacidade." A pressão da imprensa e do público por bom resultado nos Jogos Olímpicos é grande, admite Scheidt. Para evitar que esse tipo de situação o prejudique, ele vem recorrendo a alternativas como a ioga. "E meu preparador físico (José Rubens d´Elia) me ajuda muito também na parte psicológica", contou. O paulistano, de 31 anos, que tem ótima renda mensal com patrocínio - Varig, Banco do Brasil, Petrobrás, Medley e Volvo - resolveu sair do País para preparar-se na Europa. No dia 12, viajará para a Grécia, onde ficará até 13 de julho. Além de treinar no local da Olimpíada, como fez antes de Sydney, em 2000, disputará o Campeonato Grego. "Quero chegar com boas chances de ganhar uma medalha, mas não existe ouro certo. 