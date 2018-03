Scheidt parte para desafio em Hyères Um novo desafio aguarda o velejador Robert Scheidt a partir de domingo, na Semana de Hyères, na Bélgica: conquistar um título inédito e manter a invencibilidade do ano na classe Laser ? foi campeão dos cinco torneios que disputou no Brasil. Também aproveitará a competição, que reúne os principais velejadores do mundo, para observar os rivais que enfrentará no Mundial de Bodrum (TUR), em maio.